¡¡ACLE1¼¡¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ï10Æü¤ËÂè7Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿À¸Í¤ÏFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡ºÇ¾®¸Â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ÇÄ©¤à¡£Á°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¿À¸Í¤Î¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Å¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£2¡¢3¿Í¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤±¤É¡¢Âç¤¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬³ÎÄê¤·¡¢Ãæ2Æü¤Î13Æü¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤È¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤¬¹µ¤¨¤ë¡£6Æü¤ÎµþÅÔ¤È¤Î¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ´¨¤¤¥Ê¥¤¥¿¡¼¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¹Åç»þÂå¤«¤é¤ÎÅ¯³Ø¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¡£