ÄêÇ¯¸å¤â¸½ºß¤Î²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ë¤«¡¢ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤«¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î²ñ¼Ò¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤ÏµëÎÁ¤¬°Â¤¯¡¢Å¾¿¦¤¹¤ì¤ÐÇ¯¼ý¤Ï¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤ËÅ¾¿¦¤òÁª¤Ö¿Í¤Ï¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄêÇ¯¸å¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¡©
¡ÖÏ·¸å¤ÎÅ¾¿¦¡á¤«¤Ê¤ê¾¯¿ô¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Éý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥É¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë2Ëü¿ÍÄ´ºº 2025¡×¡Ê¥ì¥Ýー¥ÈÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¡§ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë60ºÐ°Ê¾å¤Î928¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄêÇ¯Ä¾¸å¤ËÄêÇ¯Á°¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ìó5³ä¡Ê51.2%¡Ë¡¢ÄêÇ¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Ìó4³ä¡Ê40.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å¾¿¦¡ÊÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¡Ë¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¿¦¼ï¤äÃÏ°è¤Çº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡á¾¯¿ôÇÉ¤ÇÉâ¤¯¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿À©ÅÙÌÌ¤Ç¤â¡¢´ë¶È¤Ï65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¡ÊÄêÇ¯ÇÑ»ß¡¦ÄêÇ¯°ú¤¾å¤²¡¦·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ê¤É¡Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¼Â»Ü´ë¶È¤¬99.9%¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ä¤ëÆ»¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÂ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÆ¸ÛÍÑ¤ÏµëÎÁ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼ê¼è¤ê¤ÏÇ¯¶â¡¦ÊÝ¸±¤Þ¤Ç¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦
ºÆ¸ÛÍÑ¤Ç¡ÖµëÎÁ¤¬°Â¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÇº¤ß¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯Á°¤ÈÌò³ä¤äÀÕÇ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤¬¾üÂ÷¤ä·ÀÌó¤Ê¤É¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÂ¶â¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÇ¯¼ý¤Î³ÛÌÌ¤À¤±¤ÇÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Î¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¡£ÄÂ¶â¡ÊÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤Î¹ç·×¤¬´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´ð½à³Û¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï65Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¤ÇÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¡Ü¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¿¤Ó¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤ÇÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢²È·×¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö³ÛÌÌÇ¯¼ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·î¤Î¼ê¼è¤ê¡ÊµëÍ¿¡ÜÇ¯¶â－ÀÇ¶â－¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ë¡×¤ÇÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·è¤áÊý
¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ïµ¤¹ç¤Ç¾Ã¤¹¤è¤ê¡¢ÉÔ°Â¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¾ò·ï¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤È½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
1. »Å»öÆâÍÆ¤ÎºÆ¸½À
º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤Û¤É¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÀ®²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤¸¤à¥¹¥Ôー¥É¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ÉÍý¿¦¤è¤ê¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿ÀìÌçÀ¡Ê·ÐÍý¼ÂÌ³¡¢Ë¡Ì³¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¡¢±Ä¶È¤ÎÆÀ°ÕÎÎ°è¤Ê¤É¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¿Í´Ö´Ø·¸¤Îºî¤ê¤ä¤¹¤µ
ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï»Å»öÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ±Ç¯Âå¤Ï¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÉ¾²Á¤ÏÀ®²Ì½Å»ë¤«¡¢Ç¯¸ùÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤ë¤«¡×¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¦¸¦½¤¤Ê¤É¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê»Ù±ç¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¸¤á¤ë¤«¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
3. Æ¯¤Êý¤ÎÉé²Ù
ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä»Ä¶È¡¢½ÐÄ¥¡¢Î©¤Á»Å»ö¤Î³ä¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÎÀ¸³è¤äÂÎÎÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤È·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤äÃ´ÅöÈÏ°Ï¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÅ¾¿¦³èÆ°¤À¤±»Ï¤á¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤é·è¤á¤ë¡×¤Ç¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µá¿ÍÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Î¾ò·ï¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤âÎäÀÅ¤ËÈæ¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤ÏÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤è¤¦
ÄêÇ¯¸å¤ËÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¤È¡¢Ç¯¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÉé²Ù¤Ç¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤ä¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¡×¤¬ÁÛÄê¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»öÃµ¤·¤Ï¡¢·î¤Î¼ê¼è¤ê¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¡¢»Å»öÆâÍÆ¤ÎºÆ¸½À¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Éé²Ù¤Î3¼´¤ÇÉÔ°Â¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´õË¾¾ò·ï¤òÀ°Íý¤·¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤ÈÅ¾¿¦¤Î¾ò·ï¤òÈæ¤Ù¤ÆÁª¤Ù¤Ð¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¡¦Å¾¿¦¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
