ºå¿À¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬ÆüËÜµå¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖMLBµå¤è¤ê¤è¤¯¶Ê¤¬¤ë¡×¡¡3ÅÙÌÜ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊÑ²½ÎÌ¤Ê¤É³ÎÇ§
¡¡ºå¿À¡¦¿·³°¹ñ¿Í¤Îº¸ÏÓ¥ë¡¼¥«¥¹¡ÊÁ°¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜµå¤ÏMLBµå¤è¤ê¤è¤¯¶Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÍèÆü3ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÀºÎÏÅª¤ËÅê¤²¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ç³ÎÇ§¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¡¢ÊÑ²½ÎÌ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï°®¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È·è¤áµå¤ÎÀºÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤Ò¤È¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢6»î¹çÅê¤²¤¿ºòµ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½µå¤ò3¼ïÎàÅê¤²Ê¬¤±¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤¬¤è¤êÂç¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢¤³¤Î3µå¼ï¤Î¹ç·×¤ÏÁ´ÂÎ¤Î29¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Éð´ï¤È¤¹¤ë¡È¶Ê¤¬¤êµå¡É¤¬¡¢MLBµå¤ËÈæ¤Ù¤ÆË¥¤¤ÌÜ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤è¤ê¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëNPBµå¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë°ÒÎÏ¤¬Áý¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀµºÊ¸õÊä¤ÎºäËÜ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡Ö¤¤¤í¤¤¤í³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¾å¤²¤¿¡£º£µ¨¤ÎµåÃÄ½õ¤Ã¿Í¤ÇºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¿äÄêÇ¯Êð120Ëü¥É¥ë¡ÊÆþÃÄ»þ¥ì¡¼¥È¤Ç1²¯8840Ëü±ß¡Ë¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÄ´À°¥Ô¥Ã¥Á¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë