ËÌ»³¹¨¸÷¡¡ÉÔÏÇ¤â¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¡×¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡¡Ä¶Â¿Ë»¤Ê£±Ç¯½ª¤¨£²£°£²£¶Ç¯¿·¤¿¤Ê·è°Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢ÉÔÏÇ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö£Á£Ë£É£Â£Á¡¡£Ì£Ï£Ó£Ô¡×¡Ê²ÐÍË¡¢¿¼Ìë£°¡¦£µ£¹¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÇ®±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Ì¾¤ÎÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£¹·î£±£·Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£Ä¶Â¿Ë»¤Ê£±Ç¯¤«¤éÇ¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ÎÊúÉé¤È¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡¢¼ç±éÉñÂæ¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¤ËÌò¼Ô¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÅÜÞ¹¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤é·ë¹½¤ÊÎÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤è¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ì¤¿¡×¡£½Ò²û¤¹¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê£±Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡Ö¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤ë¡Ù¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¡ØºÇ¶á¥¸¥à¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤êÁ°¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»Ö¤òÊú¤¯£²£°£²£¶Ç¯¡£°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤¬¡Ö£Á£Ë£É£Â£Á¡Ý¡×¤Ç¤Î¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´£¶ÏÃ¤Ç·àÅª¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤òÉ½¸½¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖË°¤¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÊ¬°ìÉÃ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤ÏÄ¹ÊÔ¼Â¼Ì·²Áü·à¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥²¡¼¥à¤ÎÀ©ºî¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¢ª¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦½ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼Åö½é¤Î¹âÍÈ´¶¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆºÇ½é»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿·¾ëÂçµ±¡£Êª¸ì¤ÏÀßÄê¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤ë¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿´¤¬¤±¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë½©ÍÕ¸¶¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºîÃæ¤Ë¤Ï¥á¥¤¥É¤äÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É½©ÍÕ¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¦¶È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¶¦±é¼Ô¤Î½÷ÀÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬Â¿¤¤¡£¼«¿È¤â¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½÷»Ò¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼è¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î´ü¤«¤é¼ç±é¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡ÖË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡ÖÎ¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¯¡£¡Ö¡ÊµÙ¤ß¤¬¡Ë£²Æü´Ö°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¥ï¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¤â¤¦¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡ÊÎ¹¹Ô¤Ï¡Ë£²Çñ£³Æü¤°¤é¤¤¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÉÔÏÇ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡þËÌ»³¹¨¸÷¡Ê¤¤¿¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤í¤ß¤Ä¡Ë£±£¹£¸£µÇ¯£¹·î£±£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£°£²£³Ç¯£¹·î£±£·Æü¤Ë£Ô£Ï£Â£Å¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬½Ã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡×¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¡¢¡Ö£Ä£Ï£Ã£Ô£Ï£Ò¡¡£Ð£Ò£É£Ã£Å¡×¡Ê£²£µÇ¯¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ÖîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡×¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿£Á¡£