¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥É¥é£´Áýµï¡¡°ðÍÕ¥Ø¥¢¤Ç¥í¡¼¥Æ¤Ä¤«¤à¡Ö£Â¡ì£ú¡×Æ´¤ìÈþÍÆ±¡¤ÇÍ×Ë¾¡Ö¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¹Æü¡¢±ºÅº¡Ë
¡¡¡Ö£õ£ì£ô£ò£á¡¡£ó£ï£õ£ì¡×¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥ÆÃ¥¼è¤À¡Ý¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦ÁýµïæÆÂÀÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¤¬£¹Æü¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Â¡ì£ú¡×¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿È±·Á¤ò¥×¥í¤Ç¤â·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌöÆ°¤·¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¶ßÂ¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¾åÃå¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤¤È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¡ÊÈ±·Á¡Ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡ÊÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡ËÀ°¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö£Â¡ì£ú¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â¡Ö¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥ª¥ë¡×¤òÆþÎÀ¤ÎºÝ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡¡È±¤ÏºòÇ¯¤«¤é¿¤Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£ÈþÍÆ±¡¤Ç°ðÍÕ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤È¤Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ø¥¢¥±¥¢¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÈ±·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ç¡Ö£Â¡ì£ú¡×¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¸ÄÀÅª¤Ê¿·¿Í¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤¬¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤âº¸ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹Ä¾µå¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀ©µåÎÏ¤ÏÈ´·²¤À¡£ÃÓ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Öº¸¤ÎÀèÈ¯¤Î£±Ëç¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£°ðÍÕÉ÷¡È¥í¥óÌÓ¡É¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁýµï¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¿ÀµÜ¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¢¡Áýµï¡¡æÆÂÀ¡Ê¤Þ¤¹¤¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£°Ç¯£µ·î£²£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡££²£µºÐ¡££±£·£³¥»¥ó¥Á¡¢£·£´¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£É§º¬Åì¤Ç¤Ï£²Ç¯²Æ¤È£³Ç¯½Õ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£·ÄÂç¤ò·Ð¤Æ¿Ê¤ó¤À¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡¢£²£´Ç¯¼Ò²ñ¿ÍÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¡££²£µÇ¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþÃÄ¡£Â®µå¡¢ÊÑ²½µå¤È¤â¤Ë¹â¤¤ÁàºîÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤¹¤ë¡£