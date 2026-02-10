ÌÀÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¡¡¿ÀÄ»´ÆÆÄ¤¬3·îÉÕ¤ÇÂàÇ¤¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ë¹âÌîÉËÉ×HC
¡¡1·î¤ÎÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç7µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÌÀÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ï9Æü¡¢¿ÀÄ»ÍµÇ·´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬3·îÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢4·îÉÕ¤Ç¸½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹âÌîÉËÉ×»á¡Ê42¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÄ»´ÆÆÄ¤Ï13Ç¯¤«¤é¥ê¥³¡¼¡Ê¸½BRÅìµþ¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢21Ç¯¤«¤éÌÀÂç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤Ï´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÈÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Î¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¡£¼«¿È¤¬Âç³Ø4Ç¯¤À¤Ã¤¿96Ç¯ÅÙ°ÊÍè29µ¨¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ÆÍ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌî»á¤Ï¥¯¥Ü¥¿¡Ê¸½Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ç¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢24Ç¯¤«¤éÌÀÂç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£