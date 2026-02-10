2·î8ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå½÷À­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢55ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²á¼º±¿Å¾Ã×½ýµÚ¤Ó¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æîµû¾Â»Ô´Ø¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÃÄÂÎ¿¦°÷¤ÎÃË(55)¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï2·î8Æü¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¡¢Æîµû¾Â»Ô±öÂô¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀÆâ¤ÇÃË¤Î¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÎÁ°ÊýÉôÊ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢30Âå½÷À­¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ë¤Ï8¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Âå½÷À­¤¬¤¢¤´¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢ÃË¤¬¼«¤é·Ù»¡¤Ë¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃË¤«¤é¼ò¤Î½­¤¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÃË¤¬¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£