¡ÚÅìµþÅÅÎÏ¡ÛÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê17Æü´ÖÄä»ß¡ÄÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤ò¡ÈºÆµ¯Æ°¡É¡¡±Ä¶È±¿Å¾¤Ï3·î18Æü³«»Ï¤ÎÊý¿Ë
1·î¤ÎºÆ²ÔÆ¯Ä¾¸å¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸¶°øÄ´ºº¤Î¤¿¤áÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï2·î9Æü¸á¸å¡¢ºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤Ï1·î21Æü¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢À©¸æËÀ¤Î°ú¤È´¤ºî¶ÈÃæ¤Ë·ÙÊó¤¬ÌÄ¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤Î¸¶°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢¸¶»ÒÏ§¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢µ¡´ï¤ÎÆ°ºî¤¬Àµ¾ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º°Û¾ï¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
ÅìÅÅ¤Ï¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÁ´¾åÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢17Æü´Ö¤ÎÄä»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î9Æü¸á¸å2»þ¤ËÀ©¸æËÀ¤ò°ú¤È´¤¡¢ºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÃÙ¤ì¡¢3·î18Æü¤Ë»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
