ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý»²¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤«¤Ö¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¥Ê¥´¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ñ¡¼¥¯Ë¬Ìä¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼º£Ç¯¤â·ÑÂ³¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¹Æü¡¢£±·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ö¥Ê¥´¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈ±·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºòÇ¯½éÂå¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ÂÇÀÊÅÐ¾ì¶Ê¤ËÆ±¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸ø¼°¥½¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¸å¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¹Í°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¹×¸¥¤ò´¶¼Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥È¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤è¤â¤ä¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¿åÃ«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿¤Î¤â¥Ñ¥¤¥óÊÁ¤ÎÆÃÃí¥Ð¥Ã¥È¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤«¤Ö¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¿¦¤Ï·ÑÂ³¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥Ý¡¼¥º¤Î²ó¿ô¥¢¥Ã¥×¡áËÜÎÝÂÇÁý¤Èµå±ã¤Ç¤Î½éÈäÏª¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢µå¾ì°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£