10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤ÎÆ»Ï©¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢°ìµÜ»Ô±î³¤Æ»¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¶á¤¯¤Î¿Í¤¬119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤éÃËÀ¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾¿À¹âÂ®°ìµÜ¥¤¥ó¥¿ー¤«¤éËÌÀ¾¤ËÌó1¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤ä¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£