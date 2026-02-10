¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¥×¥é¥¹¡×Ëå¡¦ÈþÈÁ¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬13ÉÃ95¤Ç3Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¹âÌÚ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢²ÆÅßÄÌ¤¸ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë8¸ÄÌÜ¡£NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬Ëå¤ÎÉ½¾ð¡¢¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬É½¾´¼°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¨¤¤¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ëå¤Î4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¡¢º£Âç²ñ½é¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£1ÉÃ°Ê¾å³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î1000 ¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬É½¾´¼°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¨¤¤¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¾Ð´é¤«¤é°ìÅ¾¡¢É½¾´Âæ¤«¤é¹ß¤ê²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÈþÈÁ¤ò¸«¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Äü¤á¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î10Æü´Ö¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢²¿¤«¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤«¤ó¤Ç¹âÌÚÁª¼ê¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤³ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎºÇ¹â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ä¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤¿Ëå¤ÎÈþÈÁ¤¬1Ê¬13ÉÃ95¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡ª°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¹âÌÚÁª¼ê¤âËÜÅö¤ËºÇ½é¤«¤é¹¶¤á¤¿¡¢¹¶¤á¤¿¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥Ã¥¯Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥àÁª¼ê¤¬º£²ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¥¿¥¤¥à¶¥µ»¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¡¢Â®¤¤Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÆ²¡¹¤Î3°Ì¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâÀÊ¤«¤é¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£