¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤ÎÇÏ¶¶°ð²Ù¿À¼Ò¤ÇºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÍè·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±é²Î³¦¤Î²¦»ÒÍÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç²¦»ÒÍÍ¤ÎÁõ¤¤¤ÇÇòÇÏ¤Ëµ³¾è¡£¡Ö¿·¶Ê¤¬¡È¤¦¤Þ¡É¤¯²Î¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤¬¡È¤¦¤Þ¡É¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¾èÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ï¹¬¤»¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ë¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥í¥ó¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£