¡Ú¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡¡Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ö15È¯¡×¡Ö70ÂÇÅÀ¡×¡Ö»°ÎÝ¤Çµå±ã½Ð¾ì¡×¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ3¤Ä¤ÎÌÜÉ¸
¡¡¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤ËËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼«Ëý¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈôÌö¤òÀÀ¤¦±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£1¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÆüÆî¡¦Å·Ê¡µå¾ì¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¶¯¤¯¿¶¤Ã¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¡¢ºô±Û¤¨¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡£ÀÄ³ØÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï54»î¹ç½Ð¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï0ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¼çÎÏ¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë2Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡£15ËÜÎÝÂÇ¡¢70ÂÇÅÀ¡¢»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Îµå±ã½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¡½¡½º£½Õ¤ÏÂÎ¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡º£¤Ï¤Þ¤¿¿·¤·¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ä»þ¤Ë100¡ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢1¥¯¡¼¥ëÌÜ¤Ï¥°¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î»þ¤À¤±100¡ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÂÎ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë½ÐÎÏ¤Ï´û¤ËMAX¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤·¤ó¤É¤¤Ãæ¤Ç¤â¶¯¤¯¿¶¤ëÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¶¯¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°ÎÏ¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬¤É¤¦¡Ä¤È¤«¸À¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½Èô¤Ð¤¹¤Î¤Ë¡¢ÂÇµå¤ò¾å¤²¤ë°Õ¼±¤Ï¡©
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤êÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤ÆÂÇµå¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ê1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Î¿·°æ¡ËÎÉÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¤â¡È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤ËÈô¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥É¥é¥¤¥Ö²óÅ¾¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡©
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¡£¸«±É¤¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ËÌä¤¦¤È¡È¤¸¤ã¤¢¡Êµð¿Í¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡Ë²¬ËÜ¤ä¡ÊDeNA¤Î¡ËËÒ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¥µ¡¼¥É¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿»þ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê²óÅ¾¤ÎÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£³Î¤«¤Ëºòµ¨¼é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇµå¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¯¤ëÂÇµå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡È¤½¤ÎÂÇµå¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ù¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¡£
¡¡¡½¡½1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï15»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¡¦271¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤¿¤Þ¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿¿µÕ¡£Ã±ÂÇ¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤â¤¦°ì¤ÄÍß¤·¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1·³Åê¼ê¤Ë¡Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤º¡¢¤¿¤Þ¤Ë½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Î°ìÈ¯Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎ¨¤ò¾å¤²¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¡¢²þÁ±ºö¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÄ¹ÂÇ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Õ³°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤¬²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ºòµ¨¤â¡¢¶¯¤¯¿¶¤ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¥±¥¬¡Ê±¦Âè°ìÏ¾¹üÈèÏ«¹üÀÞ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¶¯¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥±¥¬¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÕÊý¸þ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤ÆÂÇÀÊ¤Ç¤Î¸«¤¨Êý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤é¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡©
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ëº£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤¤¤º¤ì¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¡Ä¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2·åËÜÎÝÂÇ¤ÏÁá¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÎÉÂÀ¤µ¤ó¤Èºò½©¤ËÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡©
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡15ËÜÎÝÂÇ¡¢70ÂÇÅÀ¡¢¥µ¡¼¥É¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£ÂÇÅÀ¤â²Ô¤®¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þº´¡¹ÌÚ¡¡ÂÙ¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¿¤¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¸©´ôÉì¾¦¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò·Ð¤Æ24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹ÅçÆþÃÄ¡£¿·¿Í¤Îºòµ¨¤Ï5·î20Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£6·î7Æü¤Ë±¦Âè°ìÏ¾¹ü¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÌó2¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤â¡¢9·î21Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç½é¤ÎÀèÈ¯4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢54»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦271¡¢ËÜÎÝÂÇ0¡¢6ÂÇÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë78¡¢84¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£