¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤¿¤¯¤í¤¦°Ê³°¤Î£Í-£±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ªÌ¡ºÍ²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò·ü¤±¡¢¾Ð¤¤¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¥í¥±Äº¾å·èÀï¡Ö³¹¥Ö¥é-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×ÃæÈ×Àï¡ªÌ¾ºî¥í¥±Ï¢È¯¤Î¿À²ó¤Ë¡ª
2·î10Æü(²Ð)ÊüÁ÷¤Î¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ï¡Ä
¡Ö£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥±Äº¾å·èÀï¡Ö³¹¥Ö¥é-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¡ª
ºòÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡£¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤¬ºÇ½ª·èÀï¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿£Í-£±¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥í¥±¡É¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥í¥±Äº¾å·èÀï¡Ö³¹¥Ö¥é-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤¬º£Ç¯¤â£³½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅÃæ¡ªº£½µ¤ÏÃæÈ×Àï¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¤¿¤¯¤í¤¦°Ê³°¤Î£¹ÁÈ¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢³¹¥Ö¥é¥í¥±¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö³¹¥Ö¥é-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£ÀéÄ»¤¬¿³ºº¤·¡¢¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì100ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¡¢¹ç·×200ÅÀËþÅÀ¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£VTR¤Î½çÈÖ¤Ï¡¢¡Ö£Í-£±¡×¤ËÊï¤Ã¤Æ¡È¾Ð¿ÀäÞ¡É¤Ê¤é¤Ì¡¢¥í¥±¤Î¿ÀäÞ¡È¥í¿ÀäÞ¡É¤òÀéÄ»¤¬°ú¤¤¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Á°È¾Àï¤Ç¤Ï£³ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¥è¥Í¥À2000¤Ï°¦¤ÎÃÏ¸µ¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Ø¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥é¥Éー¥Ê¡¦ÉðÃÒ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥®¥ã¥°¡Ö¤Ò¤Æù¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ó¤è¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥è¥Í¥À¥ïー¥ë¥É¤¬¥í¥±¤Ç¤âÁ´³«¡ªÊì¹»¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÆ±´ü¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë´¶·ã¤·¡¢¥Þ¥À¥à¥Þ¥Ã¥Á¥ç»Ñ¤ÇÎÞ¤¹¤ë°¦¡£¥¥ã¥é¤È¼«¿È¤È¤Î¤Ï¤¶´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë°¦¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥Þ¥À¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¸ç¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤Æù¡×¥Í¥¿¤ò´°Á´¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤È¥Î¥Ö¤â»¿¼¤òÁ÷¤ê¡¢´ð½à¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹âÆÀÅÀ¡£Á°È¾Àï¤Î»ÃÄê£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö³¹¥Ö¥é¡×½é»²Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥í¥±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤á¤¾¤ó¤Ï¡¢¸¶¤¬18ºÐ¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿µÜºê¸©µÜºê»Ô¤Ø¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃÖ¤¤Ë¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁêÊý¤Î¤ª¤¤¤Ê¤ê·¯¤Ï·é¤¯¡È¶õ²ó¤ê¤·¤Þ¤¹Àë¸À¡É¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÁÆ¬¤«¤éÆó¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ý¡ª¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤¤¤Ê¤ê·¯¤¬¡ÈÉ¨·Ý¡É¤ÇÃÆ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥í¥±¤¬Å¸³«¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤ò¸¶¤Î¼Â²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¥º§¸å¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç£³·»Äï¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¡£¡Ö§®-£±¡×10°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤á¤¾¤ó¤òÎå¤Þ¤¹¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¤ª¤¤¤Ê¤ê·¯¤¬Âç¹æµã¡ª¥Î¥Ö¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¶ー¥¹¥Èー¥êー¤«¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ª
£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö³¹¥Ö¥é-£±¡×½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ïÏ¢¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡£º£Ç¯¤â¥¬¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£ÉÍ»Ô¹ËÅç¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ê»Å³Ý¤±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥í¥±¤ÇÌ¥¤»¤Þ¤¯¤ë¡£¡Ö»×¤¤½Ð½ä¤ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥í¥±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³¹¤ò»¶ºö¡£¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤ªÁÚºÚ²°¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀîËÌ¤¬¼èºà¸ò¾Ä¤ËÆþÅ¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥±¤Î¾ï¼±¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤òÀéÄ»¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ª¤³¤ì¤Ë¤ÏÀéÄ»¤ÎºÎÅÀ¤âÂç¹Ó¤ì¤Ë¡Ä¡ª
ÃæÈ×Àï¤Îº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥í¥±¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀéÄ»¤¬¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡ª¡©Îý¤ê¤ËÎý¤Ã¤¿»Å¹þ¤ß¤Ç¹¶¤á¤Þ¤¯¤ê¡¢ÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï¡©
MCÀéÄ»¤Î¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¤è¤ë11»þ20Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£