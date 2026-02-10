¡Ö18²¯±ß°Ê¾å¤ÇÇäµÑ¡×²¤½£¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î20ºÐÆüËÜÂåÉ½¡¢º£²Æ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ª¡ÖWÇÕ¤Ç»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¹ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ëÃæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¥¿¥¤¤Î£¹¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£²°Ì¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¤Îµî½¢¤À¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï»¦Åþ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡Øvoetbal nieuws¡Ù¤Ï¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡ÖÇäµÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î20ºÐ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¤³¤¦Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ò¤â¤¦£±Ç¯¤Ï°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Éüµ¢¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WÇÕ¤Ç³èÌö¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤È¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÜÏÀ¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÆ°¤½Ð¤·¤ËÃíÌÜ¡ª20ºÐÆüËÜÂåÉ½FW¤Îº£µ¨£¹ÅÀÌÜ¡ª
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¤Îµî½¢¤À¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï»¦Åþ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤Ï¡¢Èà¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤ò¤â¤¦£±Ç¯¤Ï°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Éüµ¢¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡WÇÕ¤Ç³èÌö¤·¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤È¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤¹¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÜÏÀ¸«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¹ª¤ß¤ÊÆ°¤½Ð¤·¤ËÃíÌÜ¡ª20ºÐÆüËÜÂåÉ½FW¤Îº£µ¨£¹ÅÀÌÜ¡ª