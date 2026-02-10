±üºÚ·Ã¡¡¥É¥é¥¯¥¨À¸¤ß¤Î¿Æ¤È´¿´î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ë¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î±üºÚ·Ã¡Ê46¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âç¸æ½ê¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±üºÚ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎËÙ°æÍºÆó»á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»ä¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥É¥é¥¯¥¨¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤ËÌ¤Íè¤Ç²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡£½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡¼¡×¡ÖËÙ°æÀèÀ¸¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Ö´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¼öÊ¸¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£