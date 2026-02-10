¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¡¡ÖDREAM¡¡STAGE¡×¤Ç¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤È°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¡¡NAZE¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò½Å¤Í¤ë
¡¡2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î³ØÍ§¤Ç¤ª¤·¤È¤ä¤«¤ÊÎ±³ØÀ¸¡È¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê35¡Ë¤¬Á´¤¯°ã¤¦´é¤ò¸«¤»¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM¡¡STAGE¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç´Ú¹ñ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¼ÒÄ¹¤ò¹¥±éÃæ¤À¡£¡ÖÄ«¥É¥é¤È¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤Ë¡¢É½¸½ÎÏ¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»æ¼èºà¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Êì¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤«¤â¡×¤È¼«¿È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢Æü´Ú¹çÆ±ºîÉÊ¤äË®²è¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢22Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤ÆºÇ½é¤Î¤»¤ê¤Õ¡È¤Þ¤¿ÌÀÆü¡É¤¬¶ÛÄ¥¤Ç¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤ò¡ÖDREAM¡Ä¡×¤Î·àÃæ¤Ç»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ7¿ÍÁÈ¡ÖNAZE¡×¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡£·àÃæÆ±ÍÍ¡¢NAZE¤Ï¸½¼Â¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®Ãæ¡£¡Ö³§¤¬¼ÇµïÌ¤·Ð¸³¤ÇÆüËÜ¸ìÊÙ¶¯Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÏÀäÂÐÂçÊÑ¡×¤È»×¤¤¤ä¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¶»¤¬¥¥å¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡NAZE¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤âÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¿ÍÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼èºàÃæ¡¢¤è¤É¤ß¤Ê¤¤¼õ¤±Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ï¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¡È2°Ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡É¤È¤«¡Ä¡×¤È¡¢Î®¹Ô¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ì¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾Íè¤Ï±Ñ¸ì·÷¡¢²¤½£·÷¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤â·Ç¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Ì´¤Ø¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³Æâ¡¡·ò»Ê¡Ë
¡¡¡û¡Ä¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¡ÖDREAM¡¡STAGE¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¢Æó¤Ä¤ÎÌò¤ò¡ÖÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ¸þÅª¡¢¼ÒÄ¹¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ¾¯¤··ã¤·¤á¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ï¥Ò¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¼ÒÄ¹Ìò¤Ë¤ÏÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¡1990Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ç¼ç±é¡£¼ñÌ£¤ÏÌý³¨¡£1¥á¡¼¥È¥ë60¡£