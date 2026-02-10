¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡15Æü³«Ëë¡ÛÃçÃ«ñ¥¿Î¡¡F»ý¤Á¤â²¿¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆVÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾³«Àß73¼þÇ¯µÇ°G1¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡×¤¬15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¼þÇ¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È·»µ®¡É¤è¤êÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£À¾»³µ®¹À¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Ì¾Á°¤ò½Ð¤¹ÄïÊ¬¤ÎÃçÃ«ñ¥¿Î¡£2¿Í¤Îå«¤Ï¿¼¤¯¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¸ß¤¤¤ËÌ´¸«¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢À¾»³¤Ï¼ã¾¾¼þÇ¯¤òÀ©¤·¡¢SGÇÆ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ª¥ì¤ÎÇ¯¡£ÃçÃ«¤ÏÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Î¤Ë¡¢¸µÆü¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¡¢ÆôºêBBC¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÅ¾Ê¤¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤¬°¤¤¤Î¤ÇÌá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡ÊÅ¾Ê¤¤Ç¡Ë¥±¥¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×
¡¡¤³¤Î¥×¥é¥¹»×¹Í¤¬¹¥·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤«¡£¤«¤é¤Ä¶å½£ÃÏ¶èÁª¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÌÔÎõ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤¿Äê¾¾Í¦¼ù¤Î·þ¤ê¤Ë¶þ¤·¤Æ½àV¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÃû¤·¡É¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¾¾¤Ï¤ªËßÆÃÁª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤·¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤âÍ¥½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¤Ê¤Î¤Ç³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¾»³Æ±ÍÍ¡¢¼ã¾¾¤òÁö¤ë¸Â¤ê¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤¢¡¢Âç°ìÈÖ¡£²áµî¤ËÃÏ¶èÁª¤Ï2ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤í¤½¤í¼þÇ¯¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖÁá¡¹¤ËF¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1ËÜ»ý¤Á¤ÇµÕ¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬ÃÏ¶èÁª¤Ç¤Î¹¥Áö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦»×¤¨¤Ð´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Áö¤ê´·¤ì¤¿¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢À¾»³¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¡£