¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¤Î9Æü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê21¡Ë¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¼ïÌÜ¤òÆüËÜÁª¼ê¤¬À©¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶â¡¢¶ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤ÎÂ¼À¥¿´¤ÏÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Åßµ¨¤ÎÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Î17ºÐ¤Ç¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÅßµ¨X¥²¡¼¥à¤â2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÀ©ÇÆ¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê²óÅ¾µ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢±É´§¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£