¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡Û¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¤È¥í¥·¥¢Ì¾¥³¡¼¥Á¡¡¡Ö¿´ÍýÅª¤ËÊø¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¿´ÇÛ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃË»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¡Ë¤ÇÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ç¤â²óÅ¾ÉÔÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ°ÂÄê¤Ê±éµ»¡££¹£¸¡¦£°£°ÅÀ¤Ç¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Î£±£°£¸¡¦£¶£·ÅÀ¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï£²£°£°¡¦£°£³ÅÀ¤ò½Ð¤·£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆñÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤êÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Å´ÊÉ¤Î²¦¼Ô¤Ë¸«¤¨¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ë£Ð¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¥¨¥ì¥Ê¡¦¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥«¥ä»á¤¬¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤è¡£Èà¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Å·ºÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ë¡¢£Ó£Ð¤ÇÆÍÁ³Ä´»Ò¤òÊø¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«³ê¤ê¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëºÇ¹âÆñÅÙ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤Î±éµ»¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤¡Ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯¡¢µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤À¤«¤é¤À¡£Èà¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¡¢¿·¤·¤¤µ»½ÑÅª¤Ê²ÄÇ½À¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¾å¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÎ®¤ì¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Èà¤¬¿´ÍýÅª¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡ÄÃ¯¤¬Èà¤Ë²¿¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï£±£°£°¡ó¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÍ«¤¤¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£