¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡¥É¥é£±Î©ÀÐÀµ¹¤ò°ì·³½é¾·½¸¤â¡ÄÆÃÊÌ°·¤¤¤»¤º¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¡×
¡¡ºå¿À¤¬£¹Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ÆâÍÆ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤òµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë·Þ¤¨¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È·Ð¸³¤ÎàÃù¶âá¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÂçÁ°Äó¤Ë·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤Î½àÈ÷¤â°Õ¿Þ¤¹¤ë¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Îµ¹ÌîºÂ½é¹çÎ®¤ò·èÃÇ¡££±·î¤Ë±¦µÓÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ñ»ÖÀî¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²°³°¤Ç¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ä¥Î¥Ã¥¯¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿¼ã¸×¤Ë¡¢¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡Îý½¬³«»Ï¤Î£±»þ´ÖÈ¾Á°¤Ëµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¥É¥é£±¤Ï¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£¼þÊÕ»ÜÀß¤â¸«³Ø¤·¡¢¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿±«Å·»þÍÑÁöÏ©¡Ö¤á¤ó¤½¡¼Ï©¡×¡Ê²°º¬ÉÕ¤Á´Ä¹£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý£³¡¥£¶¥á¡¼¥È¥ë¡¢Æ±»þ¤Ë£³¿ÍÁö¹Ô²Ä¡Ë¤Ç¤â·Ú¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ï¢·¸¥×¥ì¡¼¤â¸«³Ø¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢Èà¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÎÄ´ËüÁ´¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÆ¬¤ÈÌÜ¤ò°ì·³»ÅÍÍ¤Ø¹ç¤ï¤»¤ëÁÀ¤¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È°ì½ï¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤Ï¤Ê¤·¡££×£Â£ÃÁÈ¤ÎÀÐ°æ¡¢ºäËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¸¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£±Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ëÂè£³¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¤Ï¼ÂÀï¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï¶áËÜ¡¢Âç»³¤Î¼çÎÏ¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤âËÜ³Ê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¿Æü¤Ç¤âµ¹ÌîºÂ¡¢¶ñ»ÖÀî¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òËä¤á¤ë¸×ÅÞ¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¸Î¾ã¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£·ò¹¯¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍ¥Àè¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÁÈ¤ÎÎ¹Î©¤Á¡¢¼çÎÏÁÈ¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¡¢¼ã¼ê¤Î¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£