¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý½¸¤á¤ëÆâÆ£Å¯Ìé¤ËÂÐ¹³¿´¡Öà¤É¿¿¤óÃæá¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Î¥¢¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡££¹Æü¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×¿·½ÉÂç²ñ¤Ç£Ì£Ô£Ê¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¡¢£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡Ê£²£¶¡Ë¤È½éÁø¶ø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿À¶µÜ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ËÜ»æ¤Ë£Ì£Ô£Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¡£¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÆâÆ£¤Ëà¶¸Íð¤Î¥×¥ê¥ó¥¹á¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¥Î¥¢¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ëàËâË¡¤Î¥ê¥ó¥°á¤³¤È£Í£Í¤Ç¡¢°Û¿§¤Î´é¹ç¤ï¤»¤¬¼Â¸½¡£¥ª¡¼¥ë¥ì¤Ù¥ê¥ª¥ó¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¶µÜ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡¢£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£½éÂÐÀï¤ÎÁê¼ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÀ¶µÜ¤Ï£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤ÈÀµÌÌ¤«¤é·ãÆÍ¡££Â£Õ£Ó£È£É¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤ËÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤È¾¡Íø¤ò´î¤ó¤ÀÀ¶µÜ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡ª¡¡¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡×¤È¿·±Ô¤òÀä»¿¡£°ìÊý¤Ç£Â£Õ£Ó£È£É¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾Ê¥¨¥Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ
À¶µÜ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡££Ì£Ô£Ê¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Öº£²ó¤ÏàËâË¡¤ÎÎÏá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Çà²Ð¼ïá¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ëº£¸å¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼¡¤Ë¤Þ¤¿Áø¶ø¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊËâË¡¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºÆ¤Ó²ñ¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£Ì£Ô£Ê¤òÎ¨¤¤¤ëÆâÆ£¤È¤âÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡££Â£Õ£Ó£È£É¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò»ý¤Ä£Ì£Ô£Ê¤ÎàÂç¾á¤Î¥Î¥¢¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆþ¾ì¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ú¤¤Ä¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ïà»î±¿Å¾á¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»²Àï¤ÎÅÙ¤Ë¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆâÆ£¤ËÂç´¿À¼¤òÁ÷¤ê¡¢Âç´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤³¤ì¤ËÀ¶µÜ¤Ï¡ÖËÍ¤âÁ´Á³Éé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¡Ä¤Ã¤Æ¥¯¥½¡ª¡¡Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢»Ù»ýÎ¨¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ëà¤É¿¿¤óÃæá¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤Ï¡£Éé¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¹³¿´¤¢¤é¤ï¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤¬À©¸æÉÔÇ½ÃË¤È¸òºø¤¹¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£