¡¡½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¼ç±é¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¡Ê£±£³ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆÁÒ¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ë°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤Þ¤ÀÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÊÆÁÒ¤¬¼ç±é¤·¤¿¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡×¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤À¡£³¤³°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î°äÂÎ¤ò¹ñÆâ¤Ø¡¢ÆüËÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤Î°äÂÎ¤òÊì¹ñ¤Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÂÁ÷¤¹¤ë¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô¡Ê¤ì¤¤¤¤å¤¦¤½¤¦¤«¤ó¡Ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤é¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£Â¾¤Ë½÷Í¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾ëÅÄÍ¥¡¢±óÆ£·û°ì¤é¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏºòÇ¯£¸·î£²£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡Ê¥Þ¥È¥ê¡Ë¤Ë¤è¤ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÆ±£±£°·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏÆ±£±£²·î¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¥¬¥µÆþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥È¥ê¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÆ±£³£°Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÍâ£³£±Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢²¿»ö¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È³èÆ°ºÆ³«¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌôÊª»ö°Æ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¡¼¥º¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶äºÂËÜÅ¹¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆºòÇ¯£¹·î£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤â¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÆ±£²£µÆü¤Î¼«Æ°¼ÖÈ¯É½²ñ¡¢£±£°·î£¶Æü¤ÎÈþµÓÂç¾Þ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢ÌôÊª»ö°Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¶áÇ¯¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÁÒ¤Ï£¸·î£²£°Æü¤Ë¥¬¥µÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£¥¬¥µÆþ¤ì¸å¡¢»Å»öÀè¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì°ø¤È¤·¤ÆÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î£Á¤µ¤ó¤¬ÊÆÁÒ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÂà¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¥µ¥¤¥É¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥¬¥µÆþ¤ì¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£