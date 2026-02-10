21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡¢ÎÞ¤ÎÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¡ª¡¡ÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î²÷µó¡¢¥é¥¹¥ÈÂçµ»À®¸ù¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Û
¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¹ç·×179.00ÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Âçµ»¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É°µ´¬¤Îµ»½Ñ¤òÈäÏª¡£3ËÜÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢17ºÐ¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÆüËÜ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌëÌÀ¤±Á°¡¢Â¼À¥¤Î´ò¤·ÎÞ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿¡£1²óÌÜ¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£ÃåÃÏ¤âåºÎï¤Ë·è¤á¡¢89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡3ËÜÌÜ¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£89.25ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ä¾Á°¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¾¥¤¡¦¥µ¥É¥Õ¥¹¥¥·¥Î¥Ã¥È¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤òµÕÅ¾¤·¡¢´ò¤·µã¤¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ï¥°¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¤Ï¼ºÇÔ¡£¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³È½6¿Í¤¬100ÅÀËþÅÀ¤ÇºÎÅÀ¡£ºÇ¹âÅÀ¡¢ºÇÄãÅÀ¤ò½ü¤¡¢Ê¿¶ÑÅÀ¤Ç¶¥¤¦¡£·è¾¡¤Ç¤Ï3ËÜÃæ¡¢ÆÀÅÀ¤Î¹â¤¤2ËÜ¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¢£Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤³¤³¤â¡Ë
¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ª¥¹¥í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿X¥²¡¼¥à¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Åö»þ13ºÐ¤ÇÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç2´§¡£22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åö»þ17ºÐ¤Ç¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»ÒºÇÇ¯¾¯¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£X¥²¡¼¥à¥º¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë