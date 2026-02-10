¡ÚÃæÆü¡Û126Á¤Î¡í¥´¥ê¥é¡í¤³¤È¥µ¥Î¡¼¤¬ÏÂ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼«¿®Ž¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤èŽ£
¡¡ÃæÆü¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬9Æü¡¢¡ÈÏÂ¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»164È¯¤Ç¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö¥´¥ê¥é¡×¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÂÎ½Å126Á¤«¤é¸ºÎÌ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÊý¤¬·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¹Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£1¤«·î¤³¤Î¿©»ö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÍèÆü¤«¤éÌó2½µ´Ö¡£¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¿©¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»É¤·¿È¤ò´Þ¤á¡¢µû¤â¹¥Êª¡£ÂÎºî¤ê¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤À¡£22¡ó¤ÎÂÎ»éËÃÎ¨¤ò10¡óÂæ¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£Ãº¿å²½Êª¤ä»éËÃ¤òÈò¤±¤¿¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã»éËÃ¤ÎÉô°Ì¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÏÂµí¤Ë¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥ï¥®¥å¥¦¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¾Ð´é¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤âÂ¿¤¯¡Ö1Æ¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥ì¤Ê¤É¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀÅÍÜ¤·¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÏÎý½¬¤Î»ÅÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¸½ÌòÀ¸³è¤¬Ä¹¤¤¤Î¤«¤Ê¡£Áá¤¯´·¤ì¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¡ÖÏÂ¡×¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡Íý¡Ë