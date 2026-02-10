¥Þ¥Ä¥³¡¡°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÌÀ¤«¤¹¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö°ìÈÖ¥®¥ã¥é¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÆü¡¹Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¢¤Ê¤¿¡£1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤À¤±¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ë¡©ÀµÄ¾¤Ë½ñ¤³¤¦¡×¤È¸À¤¤¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤½¤ì¤ÇÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀøºßÅª¤Ë·ù¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏTBS¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö°ìÈÖ¥®¥ã¥é¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦Î¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¡ß¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬½ªÎ»¤·¤¿22Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤¯¤é¤¤¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖSUPER EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ä¹¤¤¤·¤Í¡¢°¦Ãå¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢2008Ç¯¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡çÀ¤³¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£