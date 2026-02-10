¥Þ¥Ä¥³¡¡Èô¹Ôµ¡¤Î¾èµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¡Ö¤¢¤ì²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èô¹Ôµ¡¤Î¾èµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤ÏºÇ¶á¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Êª²Á¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤é³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤À¤«¤éÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖSUPER EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¤â¡Ö¤¤Ä¤¯¸À¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡£¤¿¤Þ¤Ë°Î¤½¤¦¤Ê¥¸¥¸¥¤¤ª¤ë¤±¤É¤â¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤â¡ÖÀ¨¤¤¥¸¥¸¥¤¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤¢¤ì²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¤Þ¤¿¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤«¡È¤ªÇ®¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î´Ö¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤ë¤ä¤ó¤«¡£¡ÈÇ®¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¸¥¸¥¤¡¢»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈÇ®¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡¢¥³¥Î¥ä¥í¡¼¡ª¡É¡£¤À¤«¤é¡¢¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¸À¤¦¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤â¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¤¤ë¡Ä¡£»Ò¶¡¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¸¥¤¤¬¤¤¤Æ¡¢Ê¢Î©¤Æ¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤Î¥¤¥Ó¥¤ÎÊý¤¬¤Ç¤«¤¤¤Î¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç¿å¤Ö¤Ã¤«¤±¤Æµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£