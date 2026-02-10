¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¦Â¼À¥¿´³ñ¤¬»Ë¾å½é¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¡ª¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê21¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤â¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î´äÞ¼Îï³Ú¡Ê24¡¢BURTON¡Ë¤Ï11°Ì¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚË¨¡¹¡Ê18¡¢¥¥é¥é¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¤Ï6°Ì¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê19¡¢YAMAZEN¡Ë¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î²áµîºÇÂ¿¥á¥À¥ë¿ô¡Ö18¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡©
ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤ò¤·¤¿ÌÚËóÌº¿¿¡Ê23¡¢YAMAZEN¡Ë¡¢²®¸¶ÂçæÆ¡Ê20¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤éÃË»ÒÀª¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Â¼À¥¤Ï1²óÌÜ¤«¤é4²óÅ¾¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¡¢89.75¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï¹â¤µ¤Î¤¢¤ë3²óÅ¾È¾¤Ç72.00ÅÀ¡£»ÃÄê2°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª3²óÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¡Ê4²óÅ¾¡Ë¤ò·è¤á89.25ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
3²ó¤Î¥é¥ó¤Î¤¦¤ÁÆÀÅÀ¤Î¹â¤¤2²ó¤Î¥é¥ó¤Î¹ç·×ÅÀ¤Ç¶¥¤¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÀª½é¥á¥À¥ë¤òÂ¼À¥¤¬³ÍÆÀ¡£8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê21¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ÌÚËóÌº¿¿¡Ê23¡¢YAMAZEN¡Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ±¼ïÌÜÃË»Ò¤ÇÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾åÅÄ,
²£ÉÍ,
¥Í¥¸,
¿À»ö,
ÀÅ²¬,
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹