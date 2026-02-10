TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ì¤À®Ç¯¤ÎÀ­Åª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁ°ÃóÊÆÂç»È¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤ËÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÏ«Æ¯ÅÞ¡¡¥µ¥ï¡¼¥ëÅÞ¼ó
¡Ö¤³¤Îº®Íð¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤Ï¸òÂå¤¹¤Ù¤­¤À¡×

¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÏ«Æ¯ÅÞ¤Î¥µ¥ï¡¼¥ëÅÞ¼ó¤Ï9Æü¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤¬¹ñÆâ¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Âà¿Ø¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï8Æü¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤¬¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¤ÎÇ¤Ì¿¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤·¤Æ°úÀÕ¼­Ç¤¤·¤¿¤Û¤«¡¢9Æü¤Ë¤Ï´±Å¡¤Î¹­ÊóÉôÄ¹¤¬¼­Ç¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤Ï¼­Ç¤¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂà¿ØÏÀ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£