¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤À®Ä¹¤À¡×Í½Áª¤Ç¶Ã°Û¤Î£µÀï42ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¡ªÆüËÜ¿Í´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-17Ãæ¹ñÂåÉ½¡¢³Ê¾å¤Ë£·¡Ý£°°µ¾¡¤Ç³¤³°¾×·â¡ª¡Ö¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¡Ö¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÉâÅèÉÒ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï£²·î£¸Æü¡¢U-17¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢£·¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿2026Ç¯U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢£µÀï£µ¾¡¡¢42ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÆ¤ÓÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£³¡£¤¤¤ï¤Ð³Ê¾å¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¾¡·à¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡Ù¤À¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡È¶Ã°Û¤ÎÁê¼ê¡É¤Ë¾¡Íø¡£U-17Ãæ¹ñÂåÉ½¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£·¡Ý£°¤Ç°µ¾¡¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤U-17¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç½ÉÅ¨¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ï£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Àè·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿U-23ÂåÉ½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀè·î¡¢¤³¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¶¯¹ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç£²»î¹ç¤Ç¡¢£±¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¤È£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö£µ·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥Ã¥È£±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£³¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¿´¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×ÆüÃæÀïÁ°¤Ë¾×·âÈ¯¸À¤ÎÃæ¹ñ¿Í²òÀâ¼Ô¡¢£°¡Ý£´»´ÇÔ¤ÇÃ¦Ë¹¡õÌÔ¾Ê¡ÖÈà¤é¤ÏÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÅ¨¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿2026Ç¯U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢£µÀï£µ¾¡¡¢42ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ºÆ¤ÓÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£³¡£¤¤¤ï¤Ð³Ê¾å¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤U-17¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç½ÉÅ¨¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ï£µ·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Àè·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿U-23ÂåÉ½¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÀè·î¡¢¤³¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Î¶¯¹ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç£²»î¹ç¤Ç¡¢£±¡Ý£²¤ÎÇÔÀï¤È£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç£·¡Ý£°¤Î°µ¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö£µ·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Ï12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï³«ºÅ¹ñ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥Ã¥È£±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ý¥Ã¥È£³¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¿´¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àè¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×ÆüÃæÀïÁ°¤Ë¾×·âÈ¯¸À¤ÎÃæ¹ñ¿Í²òÀâ¼Ô¡¢£°¡Ý£´»´ÇÔ¤ÇÃ¦Ë¹¡õÌÔ¾Ê¡ÖÈà¤é¤ÏÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÅ¨¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×