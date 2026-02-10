£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â£±¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö14:03¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:03¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡50140.14¡Ê+24.47¡¡+0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23273.02¡Ê+241.81¡¡+1.05%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57130¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+1070¡¡+1.87%¡Ë
²¤½£³ô¼°9Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10386.23¡Ê+16.48¡¡+0.16%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25014.87¡Ê+293.41¡¡+1.19%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8323.28¡Ê+49.44¡¡+0.60%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.487¡Ê-0.010¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.202¡Ê-0.004¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.854¡Ê+0.003¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.339¡Ê+0.010¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.840¡Ê-0.002¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.527¡Ê+0.013¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.396¡Ê-0.005¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.866¡Ê+0.040¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.280¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.46¡Ê+0.91¡¡+1.43%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5079.00¡Ê+99.20¡¡+1.99%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
70410.25¡Ê-255.34¡¡-0.36%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1097Ëü5550±ß¡Ê-39802¡¡-0.36%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
