¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÃæÂ¼Ä¾´´¡¡2²óÌÜ¤Ï104¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤âÃåÃÏÍð¤ì¤ë
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï1²óÌÜ¤Ë103¥á¡¼¥È¥ë50¤òÈô¤Ó130¡¦2ÅÀ¤Ç10°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥¤¥â¥ó¥É¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï135¡¦6ÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«5.4ÅÀº¹¤Ç2²óÌÜ¤ËµÕÅ¾¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î2²óÌÜ¡£104¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤Ç¾¯¤·¹ø¤¬Íî¤Á¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤Ï124¡¦8ÅÀ¤È¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£