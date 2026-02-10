¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½ vs ¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î14Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½] 0 - 2 [¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤È¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢ ¥Ë¥³ー¥ë¥º / ¥Æ¥ì¥¶ ¥ß¥Ï¥ê¥³¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-10 04:12:11 ¹¹¿·