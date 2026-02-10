¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ABN¥¢¥à¥í¡¦¥ªー¥×¥ó Âè1Æü ¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー vs ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë
ABN¥¢¥à¥í¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü～2026Ç¯2·î15Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ª¥é¥ó¥À ¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー] 1 - 2 [¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë]
¡¡ABN¥¢¥à¥í¡¦¥ªー¥×¥óÂè1Æü¤¬¥ª¥é¥ó¥À ¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー¤È¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¿¥ó ¥í¥¤¥äー¤¬6-4¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー ¥ª¥³¥Í¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-10 04:12:13 ¹¹¿·