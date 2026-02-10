¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¡½éÆü¡Û12R¤Ï¾¾Â¼ÉÒ¡¡¿·¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø10th À¾µþÇÈ¼Ô·ëÀ®16¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¥É¥ê¡¼¥àÀï¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀÚ¤ì¤ë¾¾Â¼¤¬¿·¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤ÆÆ¨¤²¤ë¡£4¥«¥É¤ÎÀ¾²¬¤Ï¥¹¥í¡¼Àª¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ½ÓÉÒ¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ÀîÌî¤Ï°®¤Ã¤Æ¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¤Þ¤Àµ¡ÎÏ¤¬ÈùÌ¯¤Ç¾åÀÑ¤ß¤¬É¬Í×¡£
¡¡¡ã1¡ä¾¾Â¼ÉÒ¡¡¿·¥Ú¥é¡£Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç»²¹Í³°¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤º¥²¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äÊ¡ÅÄ½¡Ê¿¡¡¤¢¤Þ¤êÄ¾Àþ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤Ï¾¯¤·Ã¡¤¤¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¾Àþ¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¡ã3¡äÀîÌî²êÍ£¡¡Â¤ÏÉáÄÌ¤«¤Ê¡£¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜÂÎ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡äÀ¾²¬¸²¿´¡¡ÉáÄÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤½¤¦¤Ê´¶¿¨¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã5¡ä±×ÅÄ·¼»Ê¡¡²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ¯¤³¤·¤¬°ú¤¤º¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áö¤ê½Ð¤»¤Ð·ù¤¤¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥Ú¥é¤ÏÁ°²ó¤ÎÅÚ°æ¡ÊÊâÌ´¡Ë·¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡äÅçÀî³¤µ±¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï½®Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤«¤â¡£¥Ú¥é¡¢³°¼þ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£