¡Ú¸ÞÎØ¡Û»³ÅÄÍü±û¡¢Ë´¤Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÆ²¡¹¤Î£·°Ì¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¶ÛÄ¥¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¢¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï£±Ê¬£±£µÉÃ£±£¶¤Ç£·°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¿®½£Âç»þÂå¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢½é¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡ÖËÜÅö¤Ï¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«¤ì¤ëÆÃÅùÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ø¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç³ê¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤â¶ÛÄ¥¤Ç¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤ëÌ´¤ò¸«¤ë¤Ê¤É½éÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Éã¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢Æ²¡¹¤Î£·°Ì¡£¸µÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸ÞÎØ½é¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¢¡»³ÅÄ¡¡Íü±û¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤ê¤ª¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£··î£±£°Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¡££²£¸ºÐ¡££µºÐ¤Î»þ¡¢Î¾¿Æ¤Ë´«¤á¤é¤ì¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£°ËÆáÀ¾¹â¡½¿®½£Âç¡££²£°Ç¯»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£²°Ì¡££²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥óÆ±¼ïÌÜ¤Ç£×ÇÕ£³°Ì¡£Æ´¤ì¤Ï¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡££±£µ£¶¥»¥ó¥Á¡£