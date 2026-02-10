¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¡1²óÌÜ¡¦Æó³¬Æ²Ï¡¤¬6°Ì¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï7°Ì
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë 1²óÌÜ¡ÊÂç²ñ4ÆüÌÜ/¸½ÃÏ9Æü¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç101.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢131.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ´ÂÎ6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÀª¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¤Î3Áª¼ê¡£
ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï103.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç130.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Á´ÂÎ10°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆó³¬Æ²Áª¼ê¡£101.0¥á¡¼¥È¥ë¤Ç131.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¡£ÃåÃÏ¸å¤Ë¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀªºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡£°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢100.5¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·130.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ´ÂÎ7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¥¤¥à¥ó¥ÈÁª¼ê¤Ç135.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÏÈôµ÷Î¥ÅÀ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ÎÈô·¿ÅÀ¤ò¹ç·×¤·¡¢2²ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¹ç·×¤Ç½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£