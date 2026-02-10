Â¼¾å½¡Î´¡¡Ï¢Æü¤Î»°ÎÝ¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°ÈäÏª¡¡¥Î¥Ã¥¯¸å¤Ë¡ÖTired¡×¤â½¼¼Â¤Î¾Ð¤ß
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ò2ÆüÏ¢Â³¤ÇË¬¤ì¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°7»þ²á¤®¤Ë»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿Â¼¾å¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Æü¤Î»°ÎÝ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á°Æü¤ÏÊáµå¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥Î¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖTired¡ÊÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½¼¼Â¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£