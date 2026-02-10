JR±§ÅÔµÜÀþ¤Î²ÍÀþÃÇÀþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤» ²ÍÀþÀßÈ÷¤Ï100¤«½ê°Ê¾åÂ»½ý¡¡JRÅìÆüËÜ
JR±§ÅÔµÜÀþ¤Ç²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢²ÍÀþ¤ÎÀßÈ÷¤¬100¤«½ê°Ê¾åÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR±§ÅÔµÜÀþ¤Ïº£·î8Æü¤ÎÌë¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÌîÌÚ±Ø¤È°ñ¾ë¸©¤Î¸Å²Ï±Ø¤Î´Ö¤Ç²ÍÀþ¤¬1¤«½êÃÇÀþ¤·¤ÆÄäÅÅ¤¬µ¯¤¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤ª¤è¤½17»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÇÀþ¤·¤¿¾ì½ê¤«¤éÅÅ¼Ö¤¬Ää»ß¤·¤¿¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½4¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ÍÀþ¤ÎÀßÈ÷¤¬100¤«½ê°Ê¾åÂ»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ää¼Ö¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¤«½ê¤ÇÂ»½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤¿¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ»³¼êÀþ¤¬²ÍÀþ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹¤¬Àè½µ¶âÍË¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£