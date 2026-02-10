■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ男子個人ノーマルヒル（日本時間10日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スキージャンプの男子個人ノーマルヒルが日本時間10日に行われ、1回目を終えて、北京五輪金メダリストの小林陵侑（29、TEAM ROY）は7位、初出場の二階堂蓮（24、日本ビール）は6位、2大会連続出場の中村直幹（29、Flying Laboratory SC）は10位で、この後午前4時過ぎから行われる2回目に臨む。

36番手に登場した中村は1回目、103.5mのビッグジャンプを見せて130.2点をマーク、10位で2回目に進んだ。48番手に登場した二階堂は、101mのビッグジャンプ。着地してガッツポーズを見せ131.1点を記録し、日本勢最上位の6位で2回目に進んだ。二階堂の次に飛んだ小林は100.5mのジャンプで130.8点をマークし、二階堂に続く7位で2回目に臨む。

1回目を終えて、102mのジャンプで135.6点を記録したP.ライムント（25、ドイツ）がトップに立った。

日本時間8日に行われた女子個人ノーマルヒルでは、初出場の丸山希（27、北野建設）が1回目に97mを飛び、2回目では100mのビッグジャンプを見せ、合計261.8点で銅メダルを獲得、日本勢メダル第1号に輝いた。