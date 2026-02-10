¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï£²¡¥£°£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£²¡¥£°£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£²¡¥£°£°¡ó¹â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ 2026Ç¯2·î10Æü 3»þ59Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á5079.40¡Ê+99.60¡¡+2.00%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£±¡ó¤ÎÂçÉý¹â ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¡¢·è»»¼õ¤±ÂçÉý°Â¡¡£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ