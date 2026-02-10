¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢ËèÅß¹±Îã¤Î¡ØSURF¡õSNOW in Naeba¡Ù¤¬³«Ëë¡ª¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¡È¥æー¥ß¥ó¡É¤òÃµ¤¹Î¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×
¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÎÅß¹±Îã¤Î¥ê¥¾ー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡ØSURF ¡õ SNOW in Naeba Vol.46¡Ù¤¬¡¢2·î9Æü¤Ë¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥¶ー¥Ç¥£¥¦¥à¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£2·î23Æü¤Þ¤ÇÁ´8¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÄÌ»»46²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×
¡ØSURF ¡õ SNOW in Naeba¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSURF ¡õ SNOW¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë1981Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÄÌ»»46²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ËèÇ¯ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¸ø±é¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¿¥æー¥ß¥ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥æー¥ß¥ó¡É¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¼«¿È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñÀÒ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥·ー¡¦¥æー¡¦¥Á¥§¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖDNA¤äÌ¾Á°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Îº¬¸»Åª¤ÊÉôÊ¬¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
10ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¡È¥æー¥ß¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬»ý¤Ä¶Á¤¤äÇØ·Ê¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤ä´¶À¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¡È¥æー¥ß¥ó¡É¤òÃµ¤¹Î¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖMisty Chaina Town¡×¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´ー¥ë¥É¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥æー¥ß¥ó¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤ÈÊª¸ìÀ¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖËþ·î¤Î¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡×¤Ç¤ÏÅìÍÎÅª¤ÊÀð»Ò¤ò¤È¤¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¯¤È¤¤Ë¤ÏÍ¥²í¤Ë¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¼«Í³¤ËÁà¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£
Â³¤¯CHINESE SOUP¡×¤Ç¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬´é¤òÇÁ¤«¤»²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÃæÈ×¡¢¡Ö»Ä½ë¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤à¤«¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Î»±¤ò¹ª¤ß¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÅ±ð¤ËÁà¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎSURF¡õSNOW¤ÎÎ¢¥Æー¥Þ¤ò¤³¤Î°ì¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï»ä¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÎ¢¥Æー¥Þ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»ä¤¬ÉÄ¾ì¤Ï50²ó¤Ï¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤«50²ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡£²þ¤á¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡£50²ó¤ÏÄÌ²áÅÀ¡£»ä¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥ー¾ì¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢É¬¤ºÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯¤Ï47Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡ØSURF¡õSNOW in Naeba¡Ù¤Î50¼þÇ¯¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²þ¤á¤ÆËÜ¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2027Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£
¤½¤Î55¼þÇ¯¤â¤Þ¤¿ÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤º¡¢¥æー¥ß¥óÊª¸ì¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë´Þ¤áÁ´24¶Ê¤Î¿·µì¤ËµÚ¤Ö³Ú¶Ê¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿°µ´¬¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÂÎ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢46Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤È¡¢¤Ê¤ª¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡È¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥æー¥ß¥ó¡É¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥´ー¥ë¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Êº£²ó¤Î°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Ç¥£¥¹¥³¡£¸µ¡¹¤Î3Ã±¸ì¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¡×¤ò¤É¤¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ãFACETASM¡ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄºÚ·î¤¬Ã´Åö¡£°áÁõÀ©ºî¤Ï»³ÅÄ¤¤¤º¤ß¡Ê¥Ô¥«¥¤¥¢¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»±¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¤Î¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖCMD¤Ç³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤ÇÉþºî¤ê¤ò³Ø¤ÖÃæÈø¥ê¥å¥¦¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
