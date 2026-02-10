¥æ¡¼¥ß¥ó¡¡46²óÌÜ¹±Îã¤ÎÉÄ¾ì¤Ç¸ÞÎØÁª¼êÃÄ¤Ø¡Ö»ä¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê72¡Ë¤¬Åß¹±Îã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSURF¡õSNOW¡¡in¡¡Naeba¡×¤ò9Æü¡¢¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤é¤Î³èÌö¤Ë¸ÀµÚ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤¬¶â¿§¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ»Ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤±¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁª¼êÃÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¸«¤¨¤ë³Ú²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏ¢Æü´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç46²óÌÜ¡£¡ÖËè²óÉÄ¾ì¤Ç¸«¤ëÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê»þ´Ö¡£¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é11²ó¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·4Ç¯¤Ã¤ÆÁá¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¤ÇÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖºäËÜ²Ö¿¥¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥«¥Ô¥«¤·¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¡£¿ô¡¹¤ÎÅß¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤â¤¢¤ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¹âÍüº»Íå¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¤µ¤ó¤â¼Â¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Îµ±¤¤ÏÀ¨¤¤¡£·îÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤¬¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÈÃæ¹ñ¤Î¹Ä¹¡¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·°Û¹ñ¾ð½ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡ÖMisty¡¡China¡¡Town¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¡£Àð»Ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ï°ìµ¤¤Ë80Ç¯Âå¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ë¡£³°¤Ï¶Ë´¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤À¤±¤Ï»þ¶õ¤òÄ¶±Û¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤Ê¤É24¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡¡û¡Ä¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¡¢60Ç¯Âå¤Ë¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Ãæ¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÁª¤ó¤À¡£¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎDNA¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê·ì¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥æ¡¼¥ß¥ó¤òÃµ¤¹Î¹¤Ç¤¹¡×¤È¸ø±é¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Þ¤ê²Î¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤âÂ¿¤¯ÈäÏª¡£¡Ö²þ¤á¤ÆÎÉ¤¤»ì¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤µ¤Ê¬¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£