¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê£·£²¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¿·³ã¡¦ÅòÂôÄ®¤ÎÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¹±Îã¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö£Ó£Õ£Ò£Æ¡õ£Ó£Î£Ï£×¡¡£é£î¡¡£Î£á£å£â£á¡×¡ÊÁ´£¸¸ø±é¡Ë¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£´£¶²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡£ËèÇ¯¥Æ¡¼¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹½À®¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Á¥ã¥¤¥ÊÉ÷¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤«¤ª¤¤ËÌµÀ¤Ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£»ä¤Î£Ä£Î£Á¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡££±£°ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿°¦¾Î¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤ÏÃæ¹ñÀÒ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥·¡¼¡¦¥æ¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡Ö£Í£é£ó£ô£ù¡¡£Ã£è£é£î£á¡¡£Ô£ï£÷£î¡×¤ÇËë³«¤±¡£¡ÖËþ·î¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡×¤ä¡Ö»Ä½ë¡×¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤à¤«¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀð»Ò¤ä»±¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÌ¥Î»¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡ÈÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÈäÏª¤·»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»ä¤¬¡ØÉÄ¾ì¤Ï£µ£°²ó¤Ï¤ä¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ø£µ£°²ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡£²þ¤á¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤¤Þ¤¹¡££µ£°²ó¤ÏÄÌ²áÅÀ¡×¤È¤¦¤ï¤µ¤òÈÝÄê¡£¡Ö»ä¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢É¬¤ºÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£×£ï£ò£í£è£ï£ì£å¡¿£Ù£õ£í£é¡¡£Á£ò£á£é¡×¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤Æºò½©¤«¤éº£Ç¯¤Î£±£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´£·£²¸ø±é¤ò¤á¤°¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÈÉÄ¾ì¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥ß¥ó¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿·ºî¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤¤¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¸ì¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¾ðÇ®¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊµÜÏ©¡¡ÈþÊæ¡Ë
