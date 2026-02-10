¡Úºå¿À¡ÛºòÇ¯ÀïÎÏ³°¤Î2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌŽ¥¿¹ÌÚÂçÃÒ¤ËÊÆ¥Ñ¥É¥ì¥¹Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤«
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ëºå¿À¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¿¹ÌÚÂçÃÒÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬9Æü¡¢Éâ¾å¤·¤¿¡£Æ±µåÃÄ¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¶¯¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡£Äü¤á¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢¿¹ÌÚ¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£MLB´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÌîµå»ÜÀß¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢Æü¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸µÆ±Î½¤Çº£µ¨¤«¤éDeNA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤òË¬¤Í¡¢½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¡¢À¸¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¹âÃÎÃæ»þÂå¤ËÆð¼°Ìîµå»Ë¾åºÇÂ®¤È¤µ¤ì¤ë150Á¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ³ØÀ¸¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿°ïºà¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ë2»î¹çÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ»»0¾¡2ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨6.23¤È°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£µ»½ÑÅª¤Ë²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤ÐÂçÊÑ¿È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡£¸å²ù¤Ê¤Æ»¤ò¤¤¤¯¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë