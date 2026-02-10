LE SSERAFIM¡ÖSPAGHETTI¡×¡¢ÅÐ¾ì15½µÌÜ¤Ç1°Ì¡¡³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¼ó°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´Ö1.1ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛLE SSERAFIM¡ÖSPAGHETTI¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¸å¡¢½é½µÇä¾å8.9ËüËç¤Ç2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ê2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¡Ë¡£ÅÐ¾ì15½µÌÜ¤ÇËÜºî½é¤Î½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÎßÀÑÇä¾å¤Ï11.6ËüËç¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¡¢2023Ç¯2·î6ÆüÉÕ¤Ç¤Î¡ÖFEARLESS¡×°ÊÍè¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¡£³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì³ÍÆÀ¤â¡¢¤³¤Î¼«¿È¤Î¡ÖFEARLESS¡×°ÊÍè¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSPAGHETTI¡¡(feat. j-hope of BTS)¡×¤Ï¡¢BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦J-HOPE¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¡¡LE SSERAFIM¤Ï¡¢1·î31Æü¡Á2·î1Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î»½¼¼¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦ËÌÊÆ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç¡Ù¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î2Æü¡Á2·î8Æü¡Ë¡ä
