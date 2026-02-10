MISAMO¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¼ó°Ì¡¡¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤¬¡¢10ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µÇä¾å8.1ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªÈþÇØÃæÁ´³«¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MISAMO
¡¡2023Ç¯8·î7ÆüÉÕ¡ØMasterpiece¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î2Æü¡Á2·î8Æü¡Ë¡ä
