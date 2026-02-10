»³ÅÄÍµµ®¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼êÌò¤òÂÎÅö¤¿¤êÇ®±é¡¡ÍÂ¼²Í½ã¤È¤È¤â¤Ë½é¤ÎÆüÍË·à¾ì½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄé¿¿°ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØGIFT¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»³ÅÄÍµµ®¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÅ·ºÍ¡È¤¹¤®¤ë¡ÉÆ¬Ç¾¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÄé¿¿°ì
¡¡¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¼Ö¤¤¤¹Æ±»Î¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²á·ã¤µ¤«¤é¡Ö¥Þ¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê»¦¿Íµåµ»¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñÌä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯å«¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¼å¾®¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥º¥Ö¥ë¥º¡×¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ²¼ÎÃ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Ì´¤òÃÇ¤¿¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï»ÔÌò½ê¤ÎÊ¡»ã²Ý¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¸É¹â¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìÉ¤Ïµ¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÃ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¸àÅ´Ê¸¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦½éÄ©Àï¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤¿µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Î³ëÆ£¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÌ¸»³¿Í¹á¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨»ï¤ÇÆ¯¤¯µ¼Ô¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÊª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ï¢ºÜ´ë²è¡Ö¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¡×¤Î¼èºà¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¥Ö¥ë¥º¡¢¤½¤·¤Æ¸àÅ´¤äÎÃ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î²áµî¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¼èºà¤ËÎ×¤à¿Í¹á¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãµÜ²¼ÎÃ Ìò¡¡»³ÅÄÍµµ®¡ä
¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï±ÇÁü¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«ÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¶¥µ»ÍÑ¤Î¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ä»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡¢»î¹ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£²£°£°¡ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÎÃ¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¥Ž¥Ž¥¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤Î¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÎÃ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¡È¥®¥Õ¥È¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÍ¿¤¨¡¢Ã¯¤«¤«¤éÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡£ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò¡È¥®¥Õ¥È¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Á°¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡£¥Á¡¼¥à¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤«¤é¤Î¡È¥®¥Õ¥È¡É¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÌ¸»³¿Í¹á Ìò¡¡ÍÂ¼²Í½ã¡ä
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ä»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿Êý¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë»×¤¤¤ò¸þ¤±¡¢·üÌ¿¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¤ä¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Ç®¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡ÈÇ®¤µ¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¹á¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¹á¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤äÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¸àÅ´¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤«¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÊÑ²½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡µÜºê¿¿º´»Ò¡ä
¡ÈµÜ²¼ÎÃ¡É¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÂ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤àÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤È¤¨Ì´ÇË¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤êÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ¸»³¿Í¹á¡É¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç»¨»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë½÷À¡¢¤À¤±¤É¼Â¤Ï²ÈÂ²¤Ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£°ì¸«¡¢Á¡ºÙ¤Ë¤ß¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤ÎÌò¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÃúÇ«¤ËÈþ¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤È¤âÆüÍË·à¾ì¤Ë¤Ï½é½Ð±é¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÈÄé¤µ¤ó¤Îº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÅ·ºÍ¡È¤¹¤®¤ë¡ÉÆ¬Ç¾¤ÈÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤ò±é¤¸¤ëÄé¿¿°ì
¡¡¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¼Ö¤¤¤¹Æ±»Î¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²á·ã¤µ¤«¤é¡Ö¥Þ¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Ê»¦¿Íµåµ»¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñÌä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯å«¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍÂ¼¤¬±é¤¸¤ëÌ¸»³¿Í¹á¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨»ï¤ÇÆ¯¤¯µ¼Ô¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÊª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ï¢ºÜ´ë²è¡Ö¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¡×¤Î¼èºà¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¥Ö¥ë¥º¡¢¤½¤·¤Æ¸àÅ´¤äÎÃ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¿¼«¿È¤Î²áµî¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¼èºà¤ËÎ×¤à¿Í¹á¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Îºß¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãµÜ²¼ÎÃ Ìò¡¡»³ÅÄÍµµ®¡ä
¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï±ÇÁü¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤«ÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¶¥µ»ÍÑ¤Î¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ä»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¡¢»î¹ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇ÷ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£²£°£°¡ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÎÃ¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹Ž¥Ž¥Ž¥¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤Î¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÎÃ¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀï¤ª¤¦¤È¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡£
¿ÍÀ¸¤Ï¡È¥®¥Õ¥È¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢Ã¯¤«¤ËÍ¿¤¨¡¢Ã¯¤«¤«¤éÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡£ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò¡È¥®¥Õ¥È¡É¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Á°¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡£¥Á¡¼¥à¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤«¤é¤Î¡È¥®¥Õ¥È¡É¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÌ¸»³¿Í¹á Ìò¡¡ÍÂ¼²Í½ã¡ä
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ä»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿Êý¤¿¤Á¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë»×¤¤¤ò¸þ¤±¡¢·üÌ¿¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¤ä¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Ç®¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢±é¤¸¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡ÈÇ®¤µ¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¹á¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ë¶Ð¤á¤ë½÷À¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¼«¿È¤â¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¹á¤¬¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤äÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¸àÅ´¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã¯¤«¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÊÑ²½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡µÜºê¿¿º´»Ò¡ä
¡ÈµÜ²¼ÎÃ¡É¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇÂ¤Ë¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤àÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤È¤¨Ì´ÇË¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸»úÄÌ¤êÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÌ¸»³¿Í¹á¡É¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç»¨»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë½÷À¡¢¤À¤±¤É¼Â¤Ï²ÈÂ²¤Ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£°ì¸«¡¢Á¡ºÙ¤Ë¤ß¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤ÎÌò¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÃúÇ«¤ËÈþ¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÆó¿Í¤È¤âÆüÍË·à¾ì¤Ë¤Ï½é½Ð±é¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤ÈÄé¤µ¤ó¤Îº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø£Ç£É£Æ£Ô¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª