¥¹¥Ô¡¼¥É1000m¤Ç¹âÌÚ¤¬Æ¼¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤ËÂ¼À¥¿´¤é
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡Ê9Æü¡Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁ°²óÍ¥¾¡¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤Ç¡¢²Æµ¨¤ò´Þ¤á¤¿ÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÄÌ»»8¸ÄÌÜ¡£»³ÅÄÍü±û¡ÊÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï7°Ì¡¢µÈÅÄÀãÇµ¡Ê¼÷¹¡Ë¤Ï16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤Ï¡¢Í½Áª2°Ì¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë´äÞ¼Îï³Ú¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡ËÎëÌÚË¨¡¹¡Ê¥¥é¥é¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¤¬É½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ë¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤È¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡ËÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬Î×¤à¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë