■ミラノ・コルティナオリンピック™ アイスホッケー女子 予選リーグ ドイツ 2−1 フランス （日本時間10日、ミラノ・ロー・アイスホッケーアリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、前回大会日本は金メダル3個

アイスホッケー女子の予選リーグは、日本の決勝トーナメント進出へ鍵を握っていたドイツがフランスに延長戦の末に勝利。ドイツは勝ち点2が加わりトータル「5」として3位以上が確定せず。日本は予選リーグ突破の可能性を残した。

4大会連続5回目の出場となるスマイルジャパン（世界ランク8位）が入るグループB（5チーム）は、スウェーデンが3勝0敗で勝ち点「9」として、決勝トーナメント進出を決めていた。決勝Tに進めるのは上位3チームで、残り「2枠」をイタリア、ドイツ、日本が争っている。

日本は初戦のフランス戦で勝利したが、ドイツ、イタリアに連敗し勝ち点は「3」。イタリアは日本に勝ち、2勝1敗の勝ち点「6」。ドイツがフランスに延長なしの60分で勝利すれば日本の敗退が決まったが、延長にもつれての勝利のため勝ち点3を手にできず、トータル「5」（2勝1敗）。日本が次戦のスウェーデンに勝利して、ドイツがイタリアに負ければ（延長なしで）逆転進出の可能性がある。勝ち点が並んだ場合は、日本は直接対決でドイツとイタリアに敗れているため、予選敗退が決まる。

【グループB】※第8試合終了時点

スウェーデン 3勝0敗 勝ち点 ※決勝トーナメント進出

イタリア 2勝1敗 勝ち点Α、┠莨．函璽淵瓮鵐反塀

ドイツ 2勝1敗 勝ち点ァ

日本 1勝2敗 勝ち点

フランス 0勝4敗 勝ち点

【女子日本代表の日程】日本時間

6日 日本 〇3ー2 フランス

7日 日本 ●2ー5 ドイツ

9日 日本 ●2ー3 イタリア

10日 日本ースウェーデン



※写真：9日イタリアに敗れたスマイルジャパン